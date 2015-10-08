Ирландия – Германия. Онлайн-трансляция

Сборная Германии сегодня может официально офрмить путевку на Евро-2016. Для этого чемпионам мира достаточно будет не проиграть в Ирландии. Однако и у хозяев мотивация будет запредельной, ведь ирландцы ведут борьбу с Польшой за второе место в группе.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс» и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча Ирландия – Германия. Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 21:45, не пропустите!