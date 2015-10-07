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    Слуцкий: «Надеюсь, станем миротворцами в Молдавии»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий поделился своими ожиданиями от матча отбора Евро-2016 против Молдавии, который состоится 9 октября.

    – Все все прекрасно понимают. Готовимся к очень ответственному матчу.

    – Что важнее – отсутствие целой группы игроков у молдаван или их бешеный настрой на Россию?

    – Сложно сказать. Мы больше отталкиваемся от собственных возможностей. Нет смысла подстраиваться под соперника. Это не значит, что мы не владеем информацией. Разумеется, в курсе, кто у них сыграет, кто не сможет. Но ключевой фактор – кто сможет сыграть у нас.

    – Напряженная политическая обстановка повлияет на матч?

    – Я надеюсь, что, наоборот, футбол сможет исполнить миротворческую функцию. Жители Молдавии придут, поболеют за своих. Наши соотечественники тоже посетят матч. Футбол ведь часто выступает в роли миротворца. Надеюсь, это произойдет и сейчас.

    Источник: РФС

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    07.10.2015 22:55
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