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    Гацкан: «Пусть Дзюба забивает кому угодно, но не Молдавии»

    Полузащитник «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан в составе сборной России выделил нападающего Артема Дзюбу.

    – Я хорошо знаком с Дзюбой, все-таки вместе играли за «Ростов». Сейчас Артем набрал хорошую форму, забивает почти в каждой игре. Думаю, что он – главная сила сборной России.

    – Сам футболист сказал, что патроны у него еще остались.

    – Пускай забивает кому угодно, но не Молдавии и «Ростову». Думаю, что ребята будут внимательно играть против него. Но не нужно забывать про Широкова, Дзагоева, Шатова, – сказал Гацкан.

    Источник: «Советский спорт»

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    07.10.2015 22:31
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