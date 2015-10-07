Гацкан: «Пусть Дзюба забивает кому угодно, но не Молдавии»

Полузащитник «Ростова» и сборной Молдавии Александр Гацкан в составе сборной России выделил нападающего Артема Дзюбу.

– Я хорошо знаком с Дзюбой, все-таки вместе играли за «Ростов». Сейчас Артем набрал хорошую форму, забивает почти в каждой игре. Думаю, что он – главная сила сборной России.

– Сам футболист сказал, что патроны у него еще остались.

– Пускай забивает кому угодно, но не Молдавии и «Ростову». Думаю, что ребята будут внимательно играть против него. Но не нужно забывать про Широкова, Дзагоева, Шатова, – сказал Гацкан.