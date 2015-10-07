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    Албанцы закидали камнями автобус сборной Сербии

    Автобус с футболистами и тренерским штабом сборной Сербии был закидан камнями по выезду из аэропорта албанской столицы Тираны, сообщает tanjug.rs. Никто из делегации не пострадал, но игроки гостей находятся в шоковом состоянии. Перед этим албанские спецслужбы приняли все меры предосторожности, но все же не смогли предотвратить нападения.

    Отметим, у Албании и Сербии политический конфликт из-за разного видения ситуации по Косово. В первом круге отбора Евро-2016 матч между этими командами проходил в Белграде и был прерван из-за появления на стадионе дрона с албанским флагом и драки между футболистами на поле и болельщиками на трибунах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2015 22:02
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    Комментарии (3)
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    Toshiro
    1444252322
    Уби шептара!
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    Gagarin56
    1444294844
    до сих пор не понимаю как можно было их определить в одну группу
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    ologreds
    1694997033
    numo444683
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