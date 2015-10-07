Мини-футбол. Алиев рассказал о перспективах развития мужской Высшей лиги на Урале

В Екатеринбурге прошло рабочее совещание по вопросам проведения первенства Высшей лиги в зоне «Урал», а также юношеских и массовых соревнований по мини-футболу в регионе.

В нем приняли участие Генеральный директор МРО «Урал и Западная Сибирь» Валерий Войтенко, Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев, Председатель федерации футбола Свердловской области Григорий Иванов, Заместитель генерального директора АМФР Денис Федяев.

Эмиль Алиев рассказал представителям уральских команд о перспективах развития мужской Высшей лиги, подробно ознакомив с пятилетним проектом, разработанным АМФР. Одним из залогов эволюции второго по значимости дивизиона страны является пошаговое развитие как целых дивизионов, так и каждого клуба в отдельности, что предусматривается в общей стратегии. Валерий Войтенко и Григорий Иванов полностью поддержали данный план, а также подтвердили легитимность Федерации футбола Свердловской области в качестве основного звена, начиненного полномочиями АМФР по организации на Урале мини-футбольных соревнований.

Планируется, что в дивизионе «Урал» Высшей лиги выступит от 8 до 10 клубов. Среди них прошлогодний победитель «Дивизиона «Б» ЗИК-УрФУ, один из сильнейших резервных составов страны – «Синара-дубль», а также «АЛГА-Башнефть», с помощью которой город Уфа сможет вернуться на большую мини-футбольную арену России. Первый тур состоится в конце октября – начале ноября этого года.

Напомним, что в наступившем сезоне Высшая лига, второй по значимости дивизион мужского мини-футбола, будет разделена по географическому принципу: любительские и профессиональные клубы сыграют в дивизионах «Центр», «Урал», «Западная Сибирь», «Юг» и «Северо-Запад». Сильнейшие представители весной 2016 года отправятся на всероссийский финал.