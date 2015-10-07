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    Бояринцев: «Для сборной России все сложится хорошо»

    Бывший полузащитник «Спартака» и «Рубина» Денис Бояринцев оценил шансы сборной России в двух последних матчах отборочного турнира к Евро-2016.

    «Вы знаете, у меня есть ощущение, что для сборной России все сложится хорошо. Мы добьемся нужного результата.

    Все команды могут собраться и преподнести сюрприз. Но мне кажется, что именно от черногорцев стоит ждать подвоха. С Молдавией тоже не будет просто, это точно. Просто второй соперник заставляет насторожиться еще больше», – сказал Бояринцев.

    Полностью эксклюзивное интервью с Денисом Бояринцевым вы можете прочитать на страницах Бомбарбира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.10.2015 10:18
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    Комментарии (2)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Витус Беринг
    1444206450
    Спасибо Дениска на добром слове !
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    ologreds
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