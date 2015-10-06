Инсинье может не сыграть за сборную

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье получил травму и может пропустить матчи национальной команды в рамках отбора на Евро-2016.

Инсинье повредил колено в матче Серии А против «Милана», и сейчас за ним наблюдают врачи сборной.

«Ничего особенно страшного нет. Колено распухло из-за нескольких болезненных ударов во время последней игры. Мы посоветовались с клубными врачами и убрали из колена немного жидкости», – рассказал глава медицинской службы сборной Италии Франческо Кастелаччи.

Окончательное решение об участии Инсинье в ближайших играх будет принято позже.