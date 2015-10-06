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    Марсьяль: «О трансфере ван Гаал разговаривал с моей мамой»

    Нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марьсяль рассказал о своем переходе в стан "красных дьяволов".

    "Когда мне сказали о предложении "Манчестер Юнайтед, согласился, не задумываясь. Все было сделано быстро. Я хотел продолжать играть в Лиге чемпионов. Ван Гаал позвонил мне и разговаривал с моей мамой насчет трансфера. Потом я приехал в Манчестер и сам поговорил с тренером.

    Меня не беспокоит, что были заплачены такие деньги. Я стараюсь не думать об этом и концентрируюсь на футболе", - заявил Марсьяль.

    Источник: The Guardian

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    06.10.2015 09:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +30

      Robbaggio 6 октября 2015, 09:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Маменькин сынок!

      -4
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      Рейтинг: +60

      DmitriM > Robbaggio 6 октября 2015, 12:10

      ты то в свои 19 лет за юбку не прятался?

      0
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      Рейтинг: +167

      астраханец > DmitriM 6 октября 2015, 12:26

      Не факт что он сам то старше)

      -1
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