Тимощук: «Не хотим в плей-офф – нужно обыграть испанцев»

Полузащитник «Кайрата» и сборной Украины Анатолий Тимощук – о матчах против Македонии и Испании, которые состоятся в рамках отбора Евро-2016.

«Никто не хочет играть в плей-офф. Наша задача — добыть две победы, а потом уже смотреть на результаты других сборных. Мы понимаем, что у Македонии нужно выигрывать обязательно. Испанию также нужно обыгрывать дома.

Последняя игра отбора с грандом — лучше не придумаешь. Каждый из нас настраивается на эти два матча. У некоторых игроков есть повреждения, поэтому не все успеют восстановиться на матч с Македонией. Думаю, уже ближе матчу с Испанией вся команда будет рваться в бой.

Мы ни в чем не уступали испанцам в нашей первой встрече. В той игре могло быть все. Мы ждем мощную поддержку болельщиков. У нас хорошая команда, поэтому мы должны продемонстрировать наш класс и победить испанцев», – приводит слова Тимощука dynamo.kiev.ua.