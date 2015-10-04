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    Моуринью: «В мире нет тренера лучше меня»

    Главный тренер «Челси» Жозе Моуринью заявил, что ни при каких условиях не подаст в отставку. Напомним, сегодня лондонцы потерпели очередную неудачу, уступив дома «Саутгемптону» со счетом 1:3.

    «Я ни за что не подам в отставку. У «Челси» не может быть тренера лучше, чем я. В мире много тренеров того же уровня, что и я, но лучше меня нет никого. Так что шансов на то, что я сбегу, нет», - говорит Моуринью.

    Такое решение португалец объясняет двумя причинами.

    «Во-первых, у меня есть профессиональная гордость, и я знаю, что я очень хорош в своем деле. Во-вторых, я очень люблю этот клуб, а для клуба лучше, чтобы я остался. Поэтому я останусь».

    Источник: ФК «Челси»

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    04.10.2015 00:07
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +11

      P I R A T U Z 5 октября 2015, 03:13

      Уважаемый Жозе! Тогда пройдите на Колчестер... Потом увидем вас!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      Витус Беринг 4 октября 2015, 19:02

      Абрамович сходу 350 гр. хлопнул !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      murakami777 4 октября 2015, 13:57

      ты лучший, Маур! продолжай в том же духе!...с благодарностью от всех болел Арсенала!)))

      4
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 4 октября 2015, 12:44

      Так и есть
      И сейчас пришло время это доказать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 4 октября 2015, 12:26

      Скромность ему чужда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      mаestro 4 октября 2015, 12:03

      Моуриньо выиграл Лигу Чемпионов с Порту, не сидевши "на мешке денег"

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 4 октября 2015, 11:56

      Во прёт мужика!!! Никто не знает, что он съел?)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +74

      olegiovchenko 4 октября 2015, 11:51

      ДА НУ НА

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 4 октября 2015, 11:40

      Гордыня Жозика обуяла,а вот Гвардиола скромно себя ведет,в то время как его Бавария результативна!

      0
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      Рейтинг: +367

      gigs84 4 октября 2015, 11:25

      Жозе - лучший. Надеюсь скоро Челси вернется на свой уровень.

      0
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