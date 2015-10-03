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    Пименов: «Показав свою лучшую игру, «Динамо» сможет отобрать очки у ЦСКА»

    Бывший нападающий московского "Динамо" Руслан Пименов поделился своим прогнозом на матч 11-го тура РФПЛ, в котором динамовцы сыграют с ЦСКА.

    «Команды подходят в разном состоянии к данному противостоянию, армейцы являются фаворитом встречи. ЦСКА показывает очень качественный футбол, а вот бело-голубые переживают непростые времена. Всему виной резкое омолаживание состава. Поэтому клуб испытывает серьезные проблемы. Конечно, если "Динамо" покажет свою лучшую игру, то вполне сможет отобрать очки у ЦСКА», - говорит Пименов.

    Полное интервью с Русланом Пименовым можно прочесть здесь.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.10.2015 23:02
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