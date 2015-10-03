Руслан Пименов: «В «Динамо» поторопились со сменой курса развития»

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов в преддверии матча бело-голубых с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России оценил шансы команды Андрей Кобелева на успех.

- Команды подходят в разном состоянии к данному противостоянию, армейцы являются фаворитом встречи. ЦСКА показывает очень качественный футбол, а вот бело-голубые переживают непростые времена. Всему виной резкое омолаживание состава. Поэтому клуб испытывает серьезные проблемы. Конечно, если «Динамо» покажет свою лучшую игру, то вполне сможет отобрать очки у ЦСКА.

- То есть вы не исключаете, что «Динамо» дома сможет добиться успеха?

- Конечно. В каждом матче шансы у всех равны. Да, сейчас на бумаге ЦСКА выглядит попредпочтительнее своего соперника.

- Не скажется ли на команде Леонида Слуцкого плотность календаря? Тут не так давно Лига чемпионов была.

- Абсолютно не тяжелый темп, нормальный график, привычный для красно-синих. Все по такому распорядку играют в Европе, и ЦСКА к тому уже привык. Думаю, что им комфортнее так, чем по недельному циклу работать.

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- Стоит ли нам ожидать голевого пиршества, как это было в Саранске, где ЦСКА смог обыграть «Мордовию»?

- Тяжело будет повторить тот результат и забить столько мячей (улыбается). Мне кажется, что голы точно будут, просто не в таком количестве.

- Многие болельщики «Динамо» ожидают результата от нападающего Павла Погребняка. Как вы оцениваете этот трансфер?

- Вся игра нападающих зависит от действий полузащиты. Несмотря на то, что у «Динамо» есть два стоящих форварда Павел Погребняк и Александр Кокорин, но им должны отдавать передачи, чтобы ребята забивали мячи. А вот с креативными хавбеками у бело-голубых есть некие проблемы. Если только атакующие футболисты сами для себя не создадут моментов.

- Не растерял ли Павел своих лучших качеств в Англии?

- Если честно, то я его еще не видел в футболке «Динамо». Так что еще посмотрим, растерял ли он качества или нет. Только матчи чемпионата России это смогут показать.

- А вы в него верите? Даже Бубнов, привыкший всех критиковать, уверен, что новобранца бело-голубых скоро прорвет.

- Мы будем верить и надеяться, что он сможет начать забивать, как когда-то это делал в Премьер-лиге.

- Многие начали находить плюсу в смене вектора развития «Динамо», так как молодые футболисты стали получать практику. Мы получили Катрича, Ташаева, Живоглядова, Морозова. Как сами оцените плоды данного решения?

- Я, с одной стороны, рад, что много русских ребят играет у Андрея Кобелева. Но, на мой взгляд, не надо было так резко проводить эту политику. Хотя в России сейчас стало модно менять курсы развития. Мне кажется, что в «Динамо» с этим просто поторопились. Надо было постепенно подтягивать молодых, через игры. А так многие могут потеряться в команде. Кто пройдет – дальше будет на ведущих.

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- Главная головная боль для болельщиков «Динамо» - игра Александра Кокорина, у которого, как говорят, «потухли» глаза, сбился прицел…

- То, что он не забивает – да, от форварда требуют голы, хорошую статистику. Им ведь интересуются европейские клубы, а это показывает, что он квалифицированный футболист. Про «потухшие» глаза – ему надо пересмотреть свое отношение к футболу и отработать контракт на том уровне, как это сделал Кевин Кураньи.

- Наверное, и «Динамо» не стоит удерживать форварда, ведь Александру трудно искать в себе мотивацию.

- А почему такой вопрос с мотивацией? Он разве в Премьер-лиге что-то выигрывал? Вряд ли, он не был лучшим бомбардиром лиги. Ему надо искать мотивацию в себе и добиваться побед в каждой встрече.