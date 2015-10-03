Руслан Пименов: «В «Динамо» поторопились со сменой курса развития»

<p><em>Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов в преддверии матча бело-голубых с ЦСКА в рамках 11-го тура чемпионата России оценил шансы команды Андрей Кобелева на успех.</em></p> <p>- Команды подходят в разном состоянии к данному противостоянию, армейцы являются фаворитом встречи. ЦСКА показывает очень качественный футбол, а вот бело-голубые переживают непростые времена. Всему виной резкое омолаживание состава. Поэтому клуб испытывает серьезные проблемы. Конечно, если «Динамо» покажет свою лучшую игру, то вполне сможет отобрать очки у ЦСКА.</p> <p><strong>- То есть вы не исключаете, что «Динамо» дома сможет добиться успеха?</strong></p> <p>- Конечно. В каждом матче шансы у всех равны. Да, сейчас на бумаге ЦСКА выглядит попредпочтительнее своего соперника.</p> <p><strong>- Не скажется ли на команде Леонида Слуцкого плотность календаря? Тут не так давно Лига чемпионов была.</strong></p> <p>- Абсолютно не тяжелый темп, нормальный график, привычный для красно-синих. Все по такому распорядку играют в Европе, и ЦСКА к тому уже привык. Думаю, что им комфортнее так, чем по недельному циклу работать.</p> <p><a href="https:///articles/444061" target="_blank"><strong>Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 11-й тур РФПЛ</strong></a></p> <p><strong>- Стоит ли нам ожидать голевого пиршества, как это было в Саранске, где ЦСКА смог обыграть «Мордовию»?</strong></p> <p>- Тяжело будет повторить тот результат и забить столько мячей (улыбается). Мне кажется, что голы точно будут, просто не в таком количестве.</p> <p><strong>- Многие болельщики «Динамо» ожидают результата от нападающего Павла Погребняка. Как вы оцениваете этот трансфер?</strong></p> <p>- Вся игра нападающих зависит от действий полузащиты. Несмотря на то, что у «Динамо» есть два стоящих форварда Павел Погребняк и Александр Кокорин, но им должны отдавать передачи, чтобы ребята забивали мячи. А вот с креативными хавбеками у бело-голубых есть некие проблемы. Если только атакующие футболисты сами для себя не создадут моментов.</p> <p><img alt="" src="/images/upload/1443883894__I2V5084_0.JPG" style="height:480px" /></p> <p><strong>- Не растерял ли Павел своих лучших качеств в Англии?</strong></p> <p>- Если честно, то я его еще не видел в футболке «Динамо». Так что еще посмотрим, растерял ли он качества или нет. Только матчи чемпионата России это смогут показать.</p> <p><strong>- А вы в него верите? Даже Бубнов, привыкший всех критиковать, уверен, что <a href="https:///news/444226" target="_blank">новобранца бело-голубых скоро прорвет</a>.</strong></p> <p>- Мы будем верить и надеяться, что он сможет начать забивать, как когда-то это делал в Премьер-лиге.</p> <p><strong>- Многие начали находить плюсу в смене вектора развития «Динамо», так как молодые футболисты стали получать практику. Мы получили Катрича, Ташаева, Живоглядова, Морозова. Как сами оцените плоды данного решения?</strong></p> <p>- Я, с одной стороны, рад, что много русских ребят играет у Андрея Кобелева. Но, на мой взгляд, не надо было так резко проводить эту политику. Хотя в России сейчас стало модно менять курсы развития. Мне кажется, что в «Динамо» с этим просто поторопились. Надо было постепенно подтягивать молодых, через игры. А так многие могут потеряться в команде. Кто пройдет – дальше будет на ведущих.</p> <p><a href="https:///articles/444101" target="_blank"><strong>«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед», «Бавария» - «Боруссия Д», «Атлетико» - «Реал» и другие суперматчи выходных</strong></a></p> <p><strong>- Главная головная боль для болельщиков «Динамо» - игра Александра Кокорина, у которого, как говорят, «потухли» глаза, сбился прицел…</strong></p> <p>- То, что он не забивает – да, от форварда требуют голы, хорошую статистику. Им ведь интересуются европейские клубы, а это показывает, что он квалифицированный футболист. Про «потухшие» глаза – ему надо пересмотреть свое отношение к футболу и отработать контракт на том уровне, как это сделал Кевин Кураньи.</p> <p><strong>- Наверное, и «Динамо» не стоит удерживать форварда, ведь Александру <a href="https:///news/444232" target="_blank">трудно искать в себе мотивацию</a>.</strong></p> <p>- А почему такой вопрос с мотивацией? Он разве в Премьер-лиге что-то выигрывал? Вряд ли, он не был лучшим бомбардиром лиги. Ему надо искать мотивацию в себе и добиваться побед в каждой встрече.</p>