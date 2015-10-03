Мини-футбол. «Газпром-ЮГРА» - в Элитном раунде!

Российский мини-футбольный клуб "Газпром-ЮГРА" во втором матче Основного этапа Кубка УЕФА с неприлично крупным счeтом разгромил грузинский "Джорджианс" - 13:2!

В первом тайме борьба на площадке выглядела более-менее равной, во всяком случае по счeту. Россияне провели активную трeхминутку в середине тайма, забив три мяча. Открыл счeт Дмитрий Лысков, откликнувшись по центру на пас Кататы из аута. Удвоил преимущество югорчан Давыдов, принявший пас от того же Кататы и без проблем пробившего голкипера соперника с близкого расстояния. А на 10-й минуте свой первый мяч в еврокубках забил молодой нападающий Артем Ниязов, красивейшим финтом убравший голкипера и пробивший уже по пустым воротам. Свой первый гол в Кубке УЕФА "Газпром-ЮГРА" пропустил на 15-й минуте первого тайма второго матча, когда Звиад Купатадзе не лучшим образом отбил неудобный для себя мяч, и на добивании Бобохидзе был точен.

Но во втором тайме подопечные Кака не оставили сопернику ни единого шанса. После гола Эдера Лимы дальним выстрелом с передачи с углового сектора на 21-й минуте грузинская команда буквально "посыпалась", пропуская почти в каждой атаке. Лысков переправил мяч в дальний угол с паса с противоположного фланга. Ниязов подставил ногу в штрафной площади при розыгрыше углового. Эдер Лима пробивал, приняв "на столба" и развернув соперника, а затем сходу завершив контратаку, не дав сопернику разыграть с центра площадки. Чишкала подставил ногу под удар соперника, и мяч оказался в воротах. Лысков поразил пустые ворота, когда соперник перешeл на игру в пять полевых игроков. Эдер пробил очень мощно с острого угла в быстром прорыве по флангу, а Эдер Лима оформил "покер", завершив быстрый контрвыпад 3 в 1. Последний мяч в этой игре забил Сигнев, который оказался совершенно один перед пустыми воротами соперника и спокойно покатил мяч за линию. А ведь ещe и пенальти югорчане не забили - Шаяхметов в начале тайма не смог переиграть голкипера. Грузины смогли лишь второй раз огорчить югорчан в концовке игры, когда Тодуа отобрал мяч у игрока "Газпрома" и с дальней дистанции поразил "девятку" ворот Шевченко, который вышел вместо Купатадзе в концовке игры.

Благодаря победе французского "Кремлен-Бисетр" над хозяевами мини-турнира из АПОЭЛ (4:3) югорчане обеспечили себе место в Элитном раунде Кубка УЕФА.

Основной раунд, группа 1

2 октября, Никосия, Кипр. Tassos Papadopoulos Eleftheria Arena

"Джорджианс" (Тбилиси, Грузия) - "Газпром-ЮГРА" (Югорск, Россия) - 2:13 (1:3)

Судьи: Моше Бохбот (Израиль), Борислав Колев (Болгария), Марк Биркетт (Англия)

"Джорджианс": Букия, Габучия - Асатиани, Какабадзе, Тодуа, Шелегия, Чануквадзе, Курдадзе, Топхурия, Кобаидзе, Созашвили, Бокения, Хосрвашвили, Бобохидзе

"Газпром-ЮГРА": Купатадзе, Слемзин, Шевченко - Эдер Лима, Робиньо, Катата, Давыдов, Шаяхметов, Лысков, Эдер, Марсенио, Чишкала, Ниязов, Сигнев

Голы: 0:1 - Лысков (8); 0:2 - Давыдов (9); 0:3 - Ниязов (10); 1:3 - Бобохидзе (15); 1:4 - Эдер Лима (21); 1:5 - Лысков (24); 1:6 - Ниязов (26); 1:7 - Эдер Лима (27); 1:8 - Эдер Лима (27); 1:9 - Чишкала (28); 1:10 - Лысков (29); 1:11 - Эдер (33); 1:12 - Эдер Лима (34); 2:12 - Тодуа (40); 2:13 - Сигнев (40)

Фолы: 1-3; 4-3

Предупреждения: Созашвили, 32 ("Джорджианс")

Молодой нападающий МФК "Газпром-ЮГРА" Артeм Ниязов, принявший участие в разгроме грузинской команды "Джорджианс", подвeл итог второму поединку своей команды в Основном раунде Кубка УЕФА.

- Впечатления положительные и необычные. Очень рады, что и во второй игре смогли победить, а это главное. Снова во втором тайме нам было полегче, чем во втором. Да, соперник сегодня нам противостоял мобильный, техничный, но мы просто были сильнее. Не обращаем внимания на все разговоры относительно досрочного выхода из группы, смотрим только на себя и свою игру. Мы приехали одержать три победы, постараемся этого добиться.

- У тебя была травма, как сейчас себя чувствуете? Рады забитым мячам?

- Да, я был травмирован, сейчас постепенно набираю кондиции, иду к своей оптимальной форме. Конечно, был рад отличиться, открыв свой голевой счeт в еврокубках, но надеюсь, что большие события и победы в этом турнире ещe впереди!