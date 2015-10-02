Девич: «В Катаре мне должны четыре из пяти моих зарплат»

Нападающий «Рубина» Марко Девич рассказал о своем катарском этапе карьеры. Футболист на правах аренды играл в клубе «Аль-Райян», и по его словам, выступать там было непросто.

«Своеобразная страна, своеобразные люди. Я находился в команде «Аль-Райян», которая играла во второй лиге, но мы вышли в высшую. В Катаре очень тяжелые условия, высокая температура, большая влажность. Физически очень тяжело. Для меня все это было чем-то новым, впечатления в целом остались неплохие. Футбол в этой стране с каждым годом прибавляет, появляется все больше болельщиков. Тем более у них скоро чемпионат мира — в 2022 году, ведется большая подготовка, стройка на каждом углу», - поведал Девич.

Кроме того, вопреки распространенному мнению, в Катаре не все хорошо с финансовой точки зрения.

«Многие, кто там играл, говорили, что в первую очередь там можно хорошо заработать. Однако мне они до сих пор должны четыре из пяти зарплат, сейчас решением этого вопроса занимается ФИФА. Первый месяц отыграл на эмоциях, было большое желание играть в футбол, однако потом начинаешь понимать, сколько времени надо, чтобы просто получить у них какую-то обычную бумажку. Это психологически тяжело. Про них бы я сказал так: «Не все золото, что блестит». Там вроде бы все блестит, все большое, но отношение людей… Тяжело было».