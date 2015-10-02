УЕФА откроет дело против «Локомотива» на следующей неделе

УЕФА на следующей неделе может открыть дело против московского "Локомотива" из-за поведения фанатов команды во время матча Лиги Европы против албанского "Скендербеу".

Решение организация примет после получения официального протокола матча, в котором албанская сторона пожаловалась на болельщиков "Локо", которые выкрикивали политические речевки с трибун.