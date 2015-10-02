Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    УЕФА откроет дело против «Локомотива» на следующей неделе

    УЕФА на следующей неделе может открыть дело против московского "Локомотива" из-за поведения фанатов команды во время матча Лиги Европы против албанского "Скендербеу".

    Решение организация примет после получения официального протокола матча, в котором албанская сторона пожаловалась на болельщиков "Локо", которые выкрикивали политические речевки с трибун.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.10.2015 11:26
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36

      LOKis09 3 октября 2015, 22:04

      Кричать гостям подобные вещи - скотство! Вообще, кричать людям подобные вещи - скотство! Почему теперь не хожу на стадион??? Сидеть рядом с подобными упырями? Мерзость!!! Убеждения у них такие? Имеют право на свободу слова? ТАКОГО СЛОВА? Запишет УЕФА "баранку", вычеркнет из турнира? Правильно сделают! Откуда и когда у Локомотива появились такие выбл*дки?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7

      Marizza > LOKis09 4 октября 2015, 22:22

      Гостям как раз ничего не кричали
      А вот билеты на спортинг по ходу можно сдавать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Marizza 3 октября 2015, 13:33

      Косово и сербия тут не причём
      Была отдельная речевка про шкиперов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 2 октября 2015, 16:52

      Косово и есть Сербия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 2 октября 2015, 14:03

      Железяки, не лезьте в политику!!! Тем более, если там ничего не понимаете!!! Стыдно за вас...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9

      len5228 2 октября 2015, 13:32

      Ищу тех, кто может писать посты и сообщения на форумах и блогах на заданные темы. Не спам! Платим ежедневно, 40-50 рублей за пост (около 1200 рублей за 4-5 часов работы). Темы вам понравятся (текущие события) - работа доставляет удовольствие. http://info-a.info/msn/vacancy
      .php

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      adebade 2 октября 2015, 12:29

      Косово-сердце Сербии.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 2 октября 2015, 12:14

      Дело за то, что орали "Косово - это Сербия"?! Совсем сбрендили.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +296

      Старый Пью 2 октября 2015, 12:13

      А что кричали-то?
      Косово је Србија ?
      Так это правда :-)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 2 октября 2015, 11:44

      Так их этих албанцев

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11