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    «Скендербеу» пожаловался УЕФА на политические речевки болельщиков «Локомотива»

    Представитель «Скендербеу» заявил, что клуб сообщил официальным лицам о поведении болельщиков «Локомотива» во время матча второго тура Лиги Европы.

    Делегат УЕФА поставлен в известность о том, что фанаты москвичей скандировали речевки политического содержания. Делегат заверил, что занесет этот факт в рапорт и сообщит о случившемся в УЕФА.

    «Посмотрим, чем это кончится», - сказал представитель албанского клуба.

    Фанаты «Локомотива» скандировали кричалки «Уби шиптаря» и «Косово – Сербия».

    Источник: Sports.ru

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    01.10.2015 23:02
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      adebade 2 октября 2015, 12:36

      Болельщиков Локо ненавижу, но тут я с ними солидарен. Косово- это Србия!

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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 2 октября 2015, 09:25

      Придет время, албанцы еще ответят за сербов! С победой Локо!

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      Рейтинг: +14

      Царюга-Зверюга 2 октября 2015, 09:17

      Да не, технаря не будет, если только матч без фанатов, но все равно не хотелось бы(

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      Рейтинг: +5262

      Каратель 2 октября 2015, 08:16

      на то они и албанцы...

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      Рейтинг: +25

      Оззи 2 октября 2015, 03:03

      Ну конечно,они же "великий" клуб,пускай пожаляться - хоть этим запомняться )))

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      Рейтинг: +7

      Marizza 1 октября 2015, 23:18

      Ну в чемпионате России это любом матче можно услышать . Какая политика ? Про уууби шика шика дам я вообще ничего не расслышала и не поняла

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