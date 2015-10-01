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    Слуцкий: «Пропущенные мячи – это цепь событий»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал игру своих подопечных в матче Лиги чемпионов против ПСВ (3:2).

    «Должны были уходить на перерыв с 4:0, а получилось, что в конце сдерживали атаки ПСВ, удерживали счет 3:2», - посетовал наставник.

    Слуцкий оценил игру Натхо на новой для того позиции.

    «Не совсем уж непривычная позиция. Он справился, достаточно качественно отыграл».

    Специалист не стал винить конкретных игроков в пропущенных мячах.

    «Пропущенные мячи – это всегда цепь событий, там надо предъявлять претензии не только защитникам, а всем, начиная с группы атаки».

    По мнению Слуцкого, во втором тайме ПСВ прибавил.

    «Мы играем не сами с собой, а с соперником, такое бывает. Конечно, я не говорил: сейчас пропускаем два и спокойно доигрываем. Я просил наращивать преимущество».

    Источник: Sports.ru

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    01.10.2015 00:33
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