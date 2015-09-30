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    «Селтик» и «Глазго Рейнджерс» намерены добиваться включения в АПЛ

    Шотландские клубы "Селтик" и "Глазго Рейнджерс" хотят выступать в АПЛ и собираются работать в этом направлении. Об этом сообщил владелец "Селтика" Дермот Десмонд.

    "Нам бы хотелось выступать в Премьер-лиге. Это можно назвать нашим Святым Граалем. Такое решение принесет деньги в шотландский футбол и оживит его благодаря матчам с такими командами, как "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и другими. Возможно, осуществление этой идеи займет десять лет, но я не считаю ее совсем нереалистичной. "Рейнджерс" и "Селтик" входят в первую десятку клубов Великобритании, и они должны выступать на самом высоком уровне. Перемены жизненно необходимы", - считает Десмонд.

    Отметим, что подобная идея уже обсуждалась в 2009 году, но тогда руководство АПЛ от нее отказалось.

    Источник: Skysports

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    30.09.2015 22:21
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 1 октября 2015, 07:28

      А вообще странно, почему команды из Уэльса играют в Англии (Кардифф и еще вроде какая-то есть), Вадуц (Лихтенштейн) тоже как-то в чемпионате Швейцарии играл, а шотландским клубам нельзя. Включение Селтика и Глазго сделали АПЛ бы еще более привлекательной.

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      Рейтинг: +40

      AleXXX 88 1 октября 2015, 05:19

      Уже в 2009 обсуждалась...она ещё в начале 2000-х обсуждалась

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      Рейтинг: +665

      Snerg 1 октября 2015, 02:38

      РЕАЛЬНО ПОЧЕМУ шотландия ходит в состав великобритании , играть там не могут!

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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > Snerg 1 октября 2015, 07:25

      различайте Шотландию и Великобританию. АПЛ - чемпионат Англии, а не Великобритании.

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      Рейтинг: +7

      ХАЛКинГОООООООЛ!!! 30 сентября 2015, 22:46

      Севилья-2?))))

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