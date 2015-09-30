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Блаттер может остаться президентом ФИФА и после новых выборов

30 сентября 2015, 19:45
1

Нынешний глава ФИФА Зепп Блаттер может остаться на свей должности и после выборов, которые намечены на 26 февраля 2016 года. Об этом рассказал бывший советник Блаттера по связям с общественностью Клаус Штолкер.

«Около десяти дней назад у нас была внутренняя конференция в ФИФА. Блаттер тогда отметил, что 26 февраля может произойти все, и никто не знает, что именно. Он добавил, что если другого кандидата не выберут, то он будет вынужден остаться. Блаттер абсолютно не волнуется. У него есть вся информация, и он полностью расслаблен. До этого момента он будет руководить ФИФА, а потом посмотрит, есть ли кандидат, способный занять его пост», – говорит Штолкер.

Напомним, что сейчас против Блаттера возбуждено уголовное дело, свидетелем по которому проходит также и основной претендент на пост президента ФИФА Мишель Платини, возглавляющий УЕФА. Ранее сообщалось, что из свидетеля Платини может превратиться в подозреваемого.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Весь мир Блаттер Зепп Платини Мишель
Комментарии (1)
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3eмлянин
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Сериал продолжается :~))
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