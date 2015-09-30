«Шахтер» – «ПСЖ». Смотреть онлайн

Донецкий «Шахтер» в рамках Лиги чемпионов примет «ПСЖ» во Львове. Французы стремятся к победе в Лиге чемпионов, поэтому не собираются отдавать очки «горнякам», которые на поле «Арены Львов» пока выигрывали только у БАТЭ.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Шахтер» – «ПСЖ», выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи – в 21:45.