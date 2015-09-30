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    Лига чемпионов. «Бавария» разгромила «Динамо» З, «Арсенал» уступил «Олимпиакосу»

    В матче второго тура Лиги чемпионов «Бавария» не испытала проблем с загребским "Динамо". Левандовски оформил хет-трик, еще по одному голу записали на свои счета Дуглас Коста и Марио Гетце - 5:0.

    В другой встрече этой группы «Арсенал» потерпел второе подряд поражение, уступив «Олимпиакосу».

    Лига чемпионов. Группа F. 2-й тур

    Бавария (Германия) – Динамо (Хорватия) – 5:0 (4:0)

    Голы: 1:0 – Коста, 13; 2:0 – Левандовски, 21; 3:0 – Гетце, 25; 4:0 – Левандовски, 28; 5:0 - Левандовски, 55.

    Арсенал (Англия) – Олимпиакос (Греция) – 2:3 (1:2)

    Голы: 0:1 – Пардо, 33; 1:1 – Уолкотт, 35; 1:2 – Оспина (в свои ворота), 40; 2:2 - Санчес, 65; 2:3 - Финнбогасон, 66.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы групп Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    30.09.2015 00:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 30 сентября 2015, 08:18

      От арсенала ни чего лучшего и не ожидал! Лига Ч не для Венгера

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      Рейтинг: +91

      Russia 2010 30 сентября 2015, 06:33

      Да, много голов назабивали )))

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