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    Радченко: «Лодыгин – далеко не Нойер»

    Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал игру вратаря петербургского клуба Юрия Лодыгина в преддверии матча Лиги чемпионов против «Гента».

    «Многие болельщики дискутируют о том, кто должен сыграть в воротах в сегодняшнем поединке. В защиту Юрия Лодыгина я хочу сказать, что он неоднократно демонстрировал свой уровень игры. Может быть, ему не всегда хватает опыта, поэтому Юрий допускает иногда глупые ошибки. Лодыгин — далеко не Нойер, который прекрасно выступает в сборной Германии на позиции последнего защитника. Наверное, в будущем от всех вратарей будут ждать уверенной игры ногами».

    Также бывший зенитовец сравнил неудачи Лодыгина с долгой безголевой серией Александра Кержакова.

    «От Юрия Лодыгина требуется сейчас надежность, так как «Зенит» никак не может выиграть в последних матчах в чемпионате. У каждого игрока бывает непростой период. Можно вспомнить и Александра Кержакова, когда ему никак не удавалось забить. Тогда пошли разговоры чуть ли не о том, что нашему бомбардиру пора заканчивать карьеру. Но потом все встало на свои места. Сейчас Лодыгину нужно просто успокоиться, а тренерскому штабу найти определенные слова».

    Источник: ФК «Зенит»

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    29.09.2015 20:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 29 сентября 2015, 21:32

      Не надо пытаться играть как Нойер,Лодыгин хотел повыебы..ться и получил!

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