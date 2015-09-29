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    Билялетдинов: «Умения игроков «Рубина» никуда не пропали, все присутсвует»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился своими мыслями относительно неудачной игры казанцев в этом сезоне.

    «Рубин» утратил внутреннюю энергетику игры, которая была в прошлом году, особенно по осени, и в этом в весенней стадии, в начале чемпионата. Вот как только эта командная энергетика будет восстановлена, результат станет положительным. Умения игроков никуда не пропали, все присутствует, а единого целого пока не наблюдается, и это, наверное, главная причина неудач. Но я скажу, что эта ситуация начиналась еще при мне, я это видел», - рассказал Билялетдинов.

    Источник: Р-Спорт

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    29.09.2015 18:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 29 сентября 2015, 20:17

      Что, так вот и сказал: "присутСВует" ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +483

      Андреич > Старый Пью 29 сентября 2015, 21:10

      Как слышится, так и пишется :)

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