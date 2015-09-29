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    Набабкин: «То, что ПСВ называют красно-белой армией, не добавит принципиальности матчу»

    Защитник московского ЦСКА Кирилл Набабкин поделился своим мнением о сопернике команды по групповому этапу Лиги чемпионов голландском ПСВ, с которым армейцам предстоит сыграть в среду.

    «ПСВ в Голландии называют красно-белой армией? Серьезно? Не думаю, что это добавит принципиальности завтрашнему матчу. Не думаю, что потеря Андреса Гуардадо сильно скажется на их игре. У ПСВ в принципе добротная команда с хорошими исполнителями. Как отнесся к победе ПСВ над «МЮ»? Было удивительно, конечно. Что тут сказать – ПСВ играл дома, победил. Молодцы.

    Все готовятся, силы остались. Будем настраиваться и играть на победу. Если честно, за Голландией не слежу. Хотя иногда попадаются матчи, которые смотрю», - сказал Набабкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.09.2015 13:04
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