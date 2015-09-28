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    Садаев: «Могли увезти из Краснодара три очка»

    Нападающий "Терека" Заур Садаев остался недоволен результатом матча 10-го тура российской Премьер-лиги с "Краснодаром" (1:1), в котором он вышел на замену в первом тайме, что не помешало ему отметиться забитым голом.

    "Не могу сказать, что полностью доволен матчем. С одной стороны, сыграть вничью с такой сильной командой, как "Краснодар" на его поле - хороший результат, но то, как все складывалось для нас оставляет досаду, мы могли увезти три очка.

    Мои моменты? Был один отличный момент, я со своей половины поля убежал, поймали соперника на контратаке, но выжать максимум из момента не получилось. Не все так легко, как кажется со стороны. Я что, не знаю, что выйдя один на один, надо бить в один из углов? Просто в момент замаха, мяч оказался позади, бить было не удобно, пришлось пойти на обводку. Был еще момент, когда пробил слета после идеального паса Олега Иванова, попав во вратаря.

    Мы всегда знали и знаем свою силу. Проиграли только "Зениту", притом во всех ничейных матчах были ближе к победе, чем к поражениям. Жалко, что побед мало, но мы уверены, это только пока", - заявил Садаев.

    После этого матча "Терек" располагается на 10-й строчке турнирной таблицы. В активе команды из Грозного – 13 очков.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    28.09.2015 16:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4

      kempfer1 2 октября 2015, 19:30

      0
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      Рейтинг: +4

      kempfer1 2 октября 2015, 19:28

      чемпион Польши

      0
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 28 сентября 2015, 18:53

      Вообще видели как он в футбол играет? Сам чтоль платит, чтоб его выпускали на поле! Молчал бы лучше!

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