Садаев: «Могли увезти из Краснодара три очка»

Нападающий "Терека" Заур Садаев остался недоволен результатом матча 10-го тура российской Премьер-лиги с "Краснодаром" (1:1), в котором он вышел на замену в первом тайме, что не помешало ему отметиться забитым голом.

"Не могу сказать, что полностью доволен матчем. С одной стороны, сыграть вничью с такой сильной командой, как "Краснодар" на его поле - хороший результат, но то, как все складывалось для нас оставляет досаду, мы могли увезти три очка.

Мои моменты? Был один отличный момент, я со своей половины поля убежал, поймали соперника на контратаке, но выжать максимум из момента не получилось. Не все так легко, как кажется со стороны. Я что, не знаю, что выйдя один на один, надо бить в один из углов? Просто в момент замаха, мяч оказался позади, бить было не удобно, пришлось пойти на обводку. Был еще момент, когда пробил слета после идеального паса Олега Иванова, попав во вратаря.

Мы всегда знали и знаем свою силу. Проиграли только "Зениту", притом во всех ничейных матчах были ближе к победе, чем к поражениям. Жалко, что побед мало, но мы уверены, это только пока", - заявил Садаев.

После этого матча "Терек" располагается на 10-й строчке турнирной таблицы. В активе команды из Грозного – 13 очков.