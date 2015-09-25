Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Швейцарские власти открыли уголовное дело против Блаттера

    Генеральная прокуратура Швейцарии открыла уголовное дело в отношении президента ФИФА Йозефа Блаттера. Чиновник подозревается в преступной халатности, иначе говоря, в присвоении.

    Швейцарцы подозревают, что контракт, подписанный Блаттером с карибским футбольным союзом в 2005 году, заключен на невыгодных для ФИФА условиях. Также функционер подозревается в незаконной выплате 2 миллионов швейцарских франков главе УЕФА Мишелю Платини. Сообщается, что денежная операция была проведена за счет ФИФА.

    Как сообщает Reuters, Блаттер был допрошен прокуратурой в Цюрихе в пятницу, а штаб-квартира ФИФА и его кабинет сегодня подверглись обыску.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2015 18:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 26 сентября 2015, 08:16

      Руки прочь от Блаттера, он всего 40 лет на должности

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 26 сентября 2015, 00:41

      Когда не хватает мозгов и фактов, враги приступают к схеме "Я начальник- ты дурак" А законными методами Блаттера не свалить. Держись Йозеф!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 26 сентября 2015, 00:01

      Оставьте дедку в покое

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2330

      Сармат Ростов 25 сентября 2015, 21:00

      Лежачего не бьют!!! Это не по-пацански...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      ILRM 25 сентября 2015, 19:38

      Когда Блаттер успел стать немцем? :D

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11