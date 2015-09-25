Мутко: «Выбор Слуцкого логичен»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал список игроков, вызванных Леонидом Слуцким в сборную России, и появление в заявке футболистов московского «Локомотива».

«Здесь все логично. Леонид Викторович свой взгляд на формирование состава обозначил – в нем будут игроки, которые на данный момент демонстрируют лучший футбол. «Локомотив» находится в очень хорошем состоянии, идет на втором месте. Появление Самедова и Тарасова в сборной совершенно логично. Файзулин не играл из-за травмы, сейчас возвращает кондиции и получил место в сборной. Видно, что акцент делается на среднюю линию и атаку – команда нацелена на результат», – отметил Мутко.