Гацкан: «Нужно будет хлопнуть дверью на прощание»

Полузащитник сборной Молдовы Александр Гацкан рассказал о настрое на один из завершающих матчей отборочного турнира ЧЕ-2016 против сборной России.

«Отставка Куртеяна была неожиданной. Разговоров о таком развитии событий не было. Тренер, который будет готовить команду к ближайшим матчам, мне незнаком. Узнал о нем только вчера. Из-за дисквалификации сыграть со сборной России я не смогу, но, уверен, команда постарается набрать очки, которых у нас очень мало. Так сказать, нужно будет хлопнуть дверью на прощание. У нас много хороших футболистов. Ребята должны показать себя. Положительным для нас будет результат, при котором команда наберет очки», – сказал Гацкан.

Напомним, вчера в отставку был отправлен главный тренер сборной Молдовы Александр Куртеян.