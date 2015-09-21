Идову: «Мотивации в денежном плане за игру с «Зенитом» не было»

Защитник «Амкара» Брайан Идову прокомментировал встречу с «Зенитом» (1:1) в рамках девятого тура РФПЛ.



«Мы проигрывали, но вырвали ничью за счет того, что проявили характер. Еще Селихов потащил пенальти. В перерыве сделали перестановки, внесли коррективы в игру и начали уже на равных биться с «Зенитом». Хорошо, что реализовали свой момент. В конце зенитовцы агрессивно шли вперед, устроили навал, но мы сумели удержать ничью. Конечно, в целом мы довольны результатом и игрой.

Дадут ли повышенные премиальные? Премиальные будут, как за любую игру. Двойных никто не обещал. Особой мотивации в денежном плане не было. Все как обычно», - сказал Идову.