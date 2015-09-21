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    Энрике: «Месси все еще не кажется мне человеком»

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике прокомментировал действия отдельных футболистов в матче четвертого тура Примеры против «Леванте» (4:1).

    «Бартра многое дает команде. Он был очень хорош сегодня – хорошо отдавал передачи, был сконцентрирован и забил мяч. Совершенная игра», - сказал Энрике.

    Наставник похвалил и молодых игроков.

    «Доволен игрой Сандро и Мунира. Это игроки на будущее. Они будут нужны нам, они будут очень полезны».

    Игру Тер Штегена Энрике назвал подходящей для «Барселоны».

    «Другой вратарь мог бы потерять уверенность в себе. Ему не везло, но он играет в стиле «Барселоны».

    Кроме того, тренер каталонцев высказался об игре Месси, которого часто называют инопланетянином.

    «Незабитый пенальти еще не делает Месси человеком. Он забил два гола и отдал голевую передачу. Он все еще не кажется человеком».

    Источник: Twitter

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    21.09.2015 01:14
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8

      _____MAKC_____ 21 сентября 2015, 08:08

      Согласен...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +431

      aurora5858 21 сентября 2015, 06:47

      Грамотеи!?

      0
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