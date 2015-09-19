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Ребров: «В поражении виновата вся команда»

19 сентября 2015, 23:58

Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров подвел итог прошедшего матча 9-го тура чемпионата России против краснодарской «Кубани» (0:3).

– Не хочется по горячим следам давать оценки. Можно наговорить много лишнего, – начал Ребров. – Сегодня у нас ничего не получилось, а «Кубани» все удалось. Соперник обыграл нас по всем статьям. Надо разбираться.

– Становится плохой привычкой приезжать в Краснодар и получать столько голов.

– Не знаю, на этом не зацикливаюсь. Да, мы много лет не побеждали здесь «Кубань». Хотя «Краснодар» в прошлой встрече обыграли, и игра сложилась нормально. Скорее, тут больше предрассудки.

– Сегодня «Спартака» провел один из самых худших матчей в игре в обороне. Часто сердце убегало в пятки, когда защита позволяла наносить удары сопернику?

– Дело не в том, что приходилось часто выручать. Было много моментов. Но претензии не в том, что защитники или вратарь. Всегда говорил, что когда команда борется, то и вратарь будет выручать. А когда нет игры, то и голкиперу тяжело что-то делать. Поэтому виновата вся команда, и вратарь в том числе.

– Впереди важнейшие матчи на Кубок России и с «Зенитом». Как будете исправляться?

– Сейчас надо сосредоточить силы на Кубок, а потом думать о «Зените». Думаю, в Нижнем Новгороде будет серьезная игра. «Волга» захочет проявить себя. И нам надо реабилитироваться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Кубань (ЛФЛ) Спартак Ребров Артем
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