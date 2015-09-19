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    • Асхабадзе: «У многих клубов в России нет таких условий, как в «Бананце»

    Асхабадзе: «У многих клубов в России нет таких условий, как в «Бананце»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе рассказал, как он оказался в армянском ФК «Бананц» и поделился впечатлениями от нового места работы, где он также занимает должность гендиректора клуба.

    «Предложение я получил от главного акционера клуба. Не скажу, что решение далось легко, но всегда интересно заниматься проектом, который подразумевает не только краткосрочные перспективы в плане результатов, а еще закладывание определенного фундамента и выстраивание вертикали, результаты которой будут видны – начиная с академии, заканчивая основной командой. Второе, что повлияло на мое решение это то, что мне удалось до этого увидеть великолепную инфраструктуру и базу, которая есть у клуба. По своему опыту могу сказать, что у многих российских клубов Высшей лиги таких условий нет. Нужно это все развивать и правильно использовать. Это был второй нюанс, который убедил, что проект интересный. Это новый вызов для меня.

    Впечатления самые положительные. Самое главное это то, что есть возможности и ресурсы. В футболе самое основное это инфраструктура, которая позволяет правильно и грамотно поставить на рельсы соответствующий проект. Естественно, многое нужно дорабатывать, многое поменять, вводить единую систему подготовки кадров, футболистов, которого сейчас нет. Я думаю, что это лучшая инфраструктура, среди армянских клубов. Лучшее я увидел, только на Техническом центре сборной Армении. Думаю, что у других армянских клубов таких возможностей нет», - сказал Асхабадзе официальному сайту клуба.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.09.2015 08:25
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