Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» не пропустил от «Динамо»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал кубковую победу над «Динамо» (2:0).

– Сегодня у меня все получалось, да и команда хорошо сыграла. Нужно отметить игру в обороне, мы защищались всей командой, поэтому удалось не пропустить.

– Во втором тайме очень активно раздавали указания, слушались ли вас?

– Если не пропустили, забили два и выиграли – значит, слушались.

– Что конкретно говорили?

– Рабочий подсказ, важно в каких‑то фазах подсказывать, руководить. Я играю на позиции защитника, вижу практически все поле, мне легко это делать.

– Сложилось ощущение, что под руководством Слишковича атмосфера в команде изменилась.

– Хочу отметить, что мы играем целостно, у нас есть одна команда, мы все вместе выигрываем, играем вничью, забиваем и обороняемся.