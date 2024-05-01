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    • Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» не пропустил от «Динамо»

    Денисов объяснил, за счет чего «Спартак» не пропустил от «Динамо»

    Защитник «Спартака» Даниил Денисов прокомментировал кубковую победу над «Динамо» (2:0).

    – Сегодня у меня все получалось, да и команда хорошо сыграла. Нужно отметить игру в обороне, мы защищались всей командой, поэтому удалось не пропустить.

    – Во втором тайме очень активно раздавали указания, слушались ли вас?

    – Если не пропустили, забили два и выиграли – значит, слушались.

    – Что конкретно говорили?

    – Рабочий подсказ, важно в каких‑то фазах подсказывать, руководить. Я играю на позиции защитника, вижу практически все поле, мне легко это делать.

    – Сложилось ощущение, что под руководством Слишковича атмосфера в команде изменилась.

    – Хочу отметить, что мы играем целостно, у нас есть одна команда, мы все вместе выигрываем, играем вничью, забиваем и обороняемся.

    • «Спартак» в финале Пути регионов сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».
    • Суперфинал состоится 2 июня в «Лужниках».
    • «Спартак» последний раз брал Кубок в 2022 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.05.2024 23:35
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1714633816
    если сейчас целостно то раньше некоторые сливали рыжего
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