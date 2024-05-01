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    Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал кубковую победу над «Динамо» (2:0).

    • У игрока 1+1.

    – Показалось, что «Спартак» победил легко. Как это было на самом деле?

    – Игра была очень тяжелой. Да, «Спартак» забил два мяча, и могло показаться, что победа далась легко, но это не так. «Динамо» нас прижало, и мы играли по счету на контратаках. Иногда это получалось, но игра была тяжелейшая.

    – У тебя забитый мяч и голевой пас. Твой гол стал уже пятым в ворота «Динамо» за сезон. Это твой любимый соперник?

    – Не знаю, просто так складывается, что больше всего забил «Динамо». Я снова забил в игре с «Динамо», но для меня главное забивать и в остальных матчах, но там пока суховато.

    – Два матча до трофея. Есть ли желание сыграть с кем‑то конкретным в следующем раунде?

    – Нет. Осталось два матча до трофея и хочется просто сыграть в финале, это мечта любого футболиста. Приложим все усилия, чтобы выйти в финал и победить.

    – Ты долго лежал в штрафной площади «Динамо» во втором тайме. Что это было? Желание потянуть время или что‑то серьезное?

    – Нет, была обоюдная борьба. Мы бежали вместе и держали друг друга, соперник попал мне рукой в лицо. Ничего особенного, была обоюдная борьба. Просто было больно (смеется).

    – Что тебе понравилось больше: забитый мяч или голевая передача?

    – Понравилось, что победили, сыграли «на ноль» и прошли дальше в Кубке России.

    • В финале Пути регионов «Спартак» сыграет с «Ростовом» или «Балтикой».
    • Москвичи последний раз брали Кубок в 2022 году.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.05.2024 23:24
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    Комментарии (1)
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    alefreddy
    1714633956
    да голубые ему удобный соперник посмотрим как с другими голубыми будет играть
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