Соболев высказался о победе «Спартака» над «Динамо»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал кубковую победу над «Динамо» (2:0).

У игрока 1+1.

– Показалось, что «Спартак» победил легко. Как это было на самом деле?

– Игра была очень тяжелой. Да, «Спартак» забил два мяча, и могло показаться, что победа далась легко, но это не так. «Динамо» нас прижало, и мы играли по счету на контратаках. Иногда это получалось, но игра была тяжелейшая.

– У тебя забитый мяч и голевой пас. Твой гол стал уже пятым в ворота «Динамо» за сезон. Это твой любимый соперник?

– Не знаю, просто так складывается, что больше всего забил «Динамо». Я снова забил в игре с «Динамо», но для меня главное забивать и в остальных матчах, но там пока суховато.

– Два матча до трофея. Есть ли желание сыграть с кем‑то конкретным в следующем раунде?

– Нет. Осталось два матча до трофея и хочется просто сыграть в финале, это мечта любого футболиста. Приложим все усилия, чтобы выйти в финал и победить.

– Ты долго лежал в штрафной площади «Динамо» во втором тайме. Что это было? Желание потянуть время или что‑то серьезное?

– Нет, была обоюдная борьба. Мы бежали вместе и держали друг друга, соперник попал мне рукой в лицо. Ничего особенного, была обоюдная борьба. Просто было больно (смеется).

– Что тебе понравилось больше: забитый мяч или голевая передача?

– Понравилось, что победили, сыграли «на ноль» и прошли дальше в Кубке России.