Самедов: «Обид на Слуцкого нет. Если понадоблюсь сборной – приеду»

Полузащитник Александр Самедов прокомментировал отсутствие игроков «Локомотива« в сборной России в отборочных матчах к Евро-2016 против Швеции и Лихтенштейна.

«Скажу за себя: я уважаю выбор главного тренера. Ему отвечать за свои решения, поэтому он может вызывать, кого захочет. В первых двух матчах команда под его руководством показала классный футбол и добилась результата. Значит, пока все правильно. Никаких обид на Слуцкого у меня, разумеется, нет. Обижаться на такое – бред. Мы же взрослые люди. Как только понадоблюсь сборной – приеду», – сказал Самедов.