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    • Самедов: «Обид на Слуцкого нет. Если понадоблюсь сборной – приеду»

    Самедов: «Обид на Слуцкого нет. Если понадоблюсь сборной – приеду»

    Полузащитник Александр Самедов прокомментировал отсутствие игроков «Локомотива« в сборной России в отборочных матчах к Евро-2016 против Швеции и Лихтенштейна.

    «Скажу за себя: я уважаю выбор главного тренера. Ему отвечать за свои решения, поэтому он может вызывать, кого захочет. В первых двух матчах команда под его руководством показала классный футбол и добилась результата. Значит, пока все правильно. Никаких обид на Слуцкого у меня, разумеется, нет. Обижаться на такое – бред. Мы же взрослые люди. Как только понадоблюсь сборной – приеду», – сказал Самедов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.09.2015 07:25
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    Комментарии (3)
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    МасСуд
    1442642758
    Прогнулся))))
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    Джавдет
    1442649646
    Без тебя там и так не плохо, надо было за Азербайджан выступать, а здесь тут ты на... никому не нужен
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    ologreds
    1694997142
    numo442836
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