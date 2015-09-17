Раньери: «Готов угостить игроков пиццей, если они не пропустят»

Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери готов наградить своих подопечных своеобразной премией, если они не пропустят в ближайшем матче АПЛ против «Стока».

«Я готов угостить игроков пиццей, если они смогут не пропустить. Если у них это получится, то я куплю им пиццу и, может быть, по хот-догу», - пообещал Раньери.

После пяти туров АПЛ «Лестер» занимает вторую строчку, имея в своем активе 11 баллов. Команда пропускала в каждом матче, а соотношение забитых и пропущенных голов составляет 11-7.