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    Раньери: «Готов угостить игроков пиццей, если они не пропустят»

    Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери готов наградить своих подопечных своеобразной премией, если они не пропустят в ближайшем матче АПЛ против «Стока».

    «Я готов угостить игроков пиццей, если они смогут не пропустить. Если у них это получится, то я куплю им пиццу и, может быть, по хот-догу», - пообещал Раньери.

    После пяти туров АПЛ «Лестер» занимает вторую строчку, имея в своем активе 11 баллов. Команда пропускала в каждом матче, а соотношение забитых и пропущенных голов составляет 11-7.

    Источник: BBC

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    17.09.2015 19:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 17 сентября 2015, 20:54

      Ради хот-догов можно и постараться))

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