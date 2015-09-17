Слуцкий: «Хотел бы тренировать сборную на домашнем ЧМ? Я не мыслю такими категориями»

Главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий поспорил о звездности состава национальной команды, а также дал понять, что не заглядывает пока в далекое будущее.

«Если звездой считать игроков, выступающих в топ-клубах ведущих чемпионатах, тогда действительно у нас их нет. Хотя Черышев - игрок «Реала», и мы очень хотим, чтобы он получал там как можно больше игрового времени. Но на мой взгляд, чемпионат России незаслуженно недооценивают. Поэтому я считаю, что в сборной собраны очень сильные футболисты, которым абсолютно по силам решать те текущие задачи, которые перед ними стоят - выход на чемпионат Европы

Хотел бы я тренировать сборную России на домашнем чемпионате мира? Я не мыслю такими категориями, я просто иду от матча к матчу, не заглядывая так далеко. Но, безусловно, любому специалисту крайне престижно и волнительно готовить свою национальную команду к домашнему чемпионату мира», - сказал специалист.