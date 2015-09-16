Мини-футбол. Стартовал сбор молодежной сборной России

В отеле «Аквариум» Красногорского района 16 сентября стартует сбор молодежной сборной России по мини-футболу. Под руководством старшего тренера Сергея Скоровича будут заниматься 18 футболистов.



Вратари: Артем Шевченко («Газпром-ЮГРА»), Игорь Трушкин («Дина»), Дмитрий Путилов («Прогресс»);

Полевые игроки: Андрей Заболонков, Максим Мухутдинов, Владимир Саносян (все – «Дина»), Янар Асадов, Артем Ниязов (оба – «Газпром-ЮГРА»), Руслан Кудзиев, Донер Аманбаев («Сибиряк»), Денис Неведров, Андрей Соколов, Амир Вахитов (все – «Тюмень»), Валерий Демин, Никита Шевчук (оба – «Синара»), Юлиан Шамсутдинов, Никита Анисимов (оба – «Норильский никель»), Александр Райхель («Прогресс»).

Занятия в Московской области продлятся до 19 сентября. А уже в начале октября молодежная команда соберется вновь – на этот раз для выезда на товарищеские матчи со сверстниками из Ирана. По традиции, в Азию также отправится и национальная дружина.

– Наступивший сезон будет отмечен достаточно активной работой молодежной сборной России, – сказал старший тренер мужских сборных команд России Сергей Скорович. – Практически во всех клубах Супрелиги за последние время появилось немало талантливых ребят, а многие из тех, кто заявил о себе раньше, получают достаточно игровой практики в чемпионате. Тренерскому штабу нужно держать руку на пульсе, иметь представление обо всех и, конечно, работать с прицелом на пополнение основного состава.



– На стартующий сбор вызовы получили уже «проверенные» ранее ребята.

– Действительно, в течение ближайших дней мы будем работать с составом, имеющим уже хороший опыт. Кто-то участвовал в студенческом чемпионате мира, кто-то имеет за плечами опыт национальной команды. Практически все без исключения ребята регулярно выступают в Суперлиге. Этим сбором мы планируем закрепить то, что нарабатывали раньше. А в октябре предстоит серьезная проверка – матчи в Иране, которые и для молодежной, и для национальной команды всегда складываются непросто.