Черышев: «В Валенсии фактор домашнего поля может стать ключевым»

Тренер «Севильи» Дмитрий Черышев предположил, что в предстоящей игре первого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Валенсией" и "Зенитом" зрители не увидят большого количества голов, однако ключевым в матче может стать фактор домашнего поля.

"Я смотрел последние встречи обеих команд. В матче ЦСКА–«Зенит» команда Виллаш-Боаша показала характер и в концовке сумела спасти игру. В этом плане они с «Валенсией» чем-то похожи, ведь им тоже удалось решить исход матча на последней минуте.

Думаю, что в предстоящей игре мы не увидим много голов. «Валенсия» на своем поле всегда играет очень жестко и агрессивно. Да, у испанцев есть кадровые проблемы. Они потеряли двух основных вратарей, но в матче со «Спортингом» очень уверенно сыграл третий вратарь Хауме Доменек. Тем не менее отсутствие основных голкиперов соперника может сыграть на руку «Зениту». Кроме того, чувствуется потеря одного из лидеров прошлого сезона — Николаса Отаменди. Но за cчет командных действий и работоспособности «Валенсии» по-прежнему удается достаточно надежно играть в обороне. Не хочу давать прогнозы по исходу матча, так как встречаются две абсолютно равные команды. Но фактор домашнего поля может стать ключевым. Будем надеяться, что «Зенит» сумеет увезти из Испании хотя бы очко", - сказал Черышев.