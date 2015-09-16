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    Лига чемпионов. «Вольфсбург» - ЦСКА. Гол Дракслера

    В матче между «Вольфсбургом» и ЦСКА был забит лишь один гол, который и определил судьбу матча.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2015 00:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 16 сентября 2015, 03:48

      что сказать, игрок пришёл из опорной зоны справа за неё отвечает Натхо, почему его догонял Дзагоев левый атакующий хав и где был Бибрас???? ну ЛВС ошибся понадеялся на Натхо, но он не реально сдал не физики не игры в обороне нет...пасы хоть и качественные, но откидки в борьбу или просто без обострения....надо было Дзага в опорную ставить, а левый фланг выпускать Миланова и ещё кого то потом если бы он не отбегал весь матч.

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