Лига чемпионов. «Вольфсбург» - ЦСКА. Гол Дракслера

что сказать, игрок пришёл из опорной зоны справа за неё отвечает Натхо, почему его догонял Дзагоев левый атакующий хав и где был Бибрас???? ну ЛВС ошибся понадеялся на Натхо, но он не реально сдал не физики не игры в обороне нет...пасы хоть и качественные, но откидки в борьбу или просто без обострения....надо было Дзага в опорную ставить, а левый фланг выпускать Миланова и ещё кого то потом если бы он не отбегал весь матч.
В матче между «Вольфсбургом» и ЦСКА был забит лишь один гол, который и определил судьбу матча.