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    Фоменко:«Мы не в казино, чтобы рисковать»

    Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко ответил на критику в свой адрес после матча со Словакией в отборе к Евро-2016 (0:0).

    «Результат, конечно, расстроил, потому то мы нацеливались и ребят нацеливали добыть по максимуму очки, чтобы не зависеть от кого-то. Любой тренер отталкивается от того, что у него есть.

    Отсутствие замен? Если бы мы верили, что мы их сделаем и они помогут... Мы выставили самый сильный состав и до конца надеялись, что решим, решим задачу. Я не видел, чтобы кто-то выпадал из наших футболистов. Выход Гладкого в конце матча был из оперы, что все может быть.

    Если бы было больше футболистов, у которых есть опыт выступлений в сборной, то у нас было больше рычагов. Тот же Кравец, если бы у него была игровая практика, он бы решил свой момент в матче.

    Говорят, если бы Малиновского поставил, был бы другой результат. Но он лидер в «Заре», а не здесь, это другой уровень.

    Надо было рисковать? Мы не в казино. То, что меня критикуют, так это их право. А лучше всего местами поменяться».

    Источник: Xsport

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    14.09.2015 13:15
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