Фоменко:«Мы не в казино, чтобы рисковать»

Главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко ответил на критику в свой адрес после матча со Словакией в отборе к Евро-2016 (0:0).

«Результат, конечно, расстроил, потому то мы нацеливались и ребят нацеливали добыть по максимуму очки, чтобы не зависеть от кого-то. Любой тренер отталкивается от того, что у него есть.

Отсутствие замен? Если бы мы верили, что мы их сделаем и они помогут... Мы выставили самый сильный состав и до конца надеялись, что решим, решим задачу. Я не видел, чтобы кто-то выпадал из наших футболистов. Выход Гладкого в конце матча был из оперы, что все может быть.

Если бы было больше футболистов, у которых есть опыт выступлений в сборной, то у нас было больше рычагов. Тот же Кравец, если бы у него была игровая практика, он бы решил свой момент в матче.

Говорят, если бы Малиновского поставил, был бы другой результат. Но он лидер в «Заре», а не здесь, это другой уровень.

Надо было рисковать? Мы не в казино. То, что меня критикуют, так это их право. А лучше всего местами поменяться».