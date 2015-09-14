Шацких: «Шахтер» в Мадриде может и 0:7 проиграть»

Бывший нападающий сборной Узбекистана Максим Шацких оценил шансы «Шахтера» и киевского «Динамо» в матчах первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Реала» и «Порту» соответственно.

«У «Шахтера» в Мадриде все может быть, вплоть до повторения мюнхенских 0:7. Но я не думаю, что это будет прогулочный матч для «Реала», если «Шахтер» сыграет правильно. А их конек— это контригра, ширина. Я смотрел матч «Эспаньол» — «Реал» в субботу: все у «Реала» залетало. Но бывает же, не идет мяч в ворота — и все тут.

Что касается «Динамо», то с португальцами всегда тяжело. После каждого сезона они продают людей, но всегда остаются на уровне. Тягучие — и сами играть не будут, и другим не дадут. Но будет биток, и трибуны, надеюсь, погонят. Дома должны брать три очка», - считает Шацких.