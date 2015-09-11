Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Виллаш-Боаш взял на матч с ЦСКА 21-го игрока

    Сегодня "Зенит" отправился в Москву на матч 8-го тура Пермьер-лиги против ЦСКА, который состоится 12 сентября.

    Андре Виллаш-Боаш, который не сможет руководить командой непосредственно у кромки поля, взял на матч 21-го игрока:

    Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Вячеслав Малафеев;

    Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито;

    Полузащитники: Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Александр Рязанцев, Виктор Файзулин, Алексей Евсеев, Денис Ткачук, Олег Шатов, Данни;

    Нападающие: Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 16:57
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +146

      Misha78 11 сентября 2015, 20:36

      Ткачука в основу!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11