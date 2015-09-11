Виллаш-Боаш взял на матч с ЦСКА 21-го игрока

Сегодня "Зенит" отправился в Москву на матч 8-го тура Пермьер-лиги против ЦСКА, который состоится 12 сентября.

Андре Виллаш-Боаш, который не сможет руководить командой непосредственно у кромки поля, взял на матч 21-го игрока:

Вратари: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Вячеслав Малафеев;

Защитники: Александр Анюков, Игорь Смольников, Эсекиэль Гарай, Луиш Нету, Николас Ломбертс, Доменико Кришито;

Полузащитники: Хави Гарсия, Артур Юсупов, Аксель Витсель, Александр Рязанцев, Виктор Файзулин, Алексей Евсеев, Денис Ткачук, Олег Шатов, Данни;

Нападающие: Павел Долгов, Халк, Артем Дзюба.