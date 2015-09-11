Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Червиченко: «У Бердыева есть предложение из «Рубина»

    Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев имеет два предложения для продолжения своей карьеры.

    «Когда Бердыева из «Рубина» убирали, я слышал о новой группе, которая это делала. Много было смеха. Я удивился, что падение «Рубина» произошло только в этом, а не прошлом году. Бердыев показал всей стране: «Ростов», который стоял на вылет в прошлом году и «Ростов» нынешний – разные команды, нечто другое, из «Запорожца» собрался такой монстр.

    А вернется Бердыев или нет, зависит от руководства «Ростова», у которого команда, как табор такой: всем нравится, поют все, но порядка никакого. И если не будет порядка с финансированием, а только обещания, то Бердыев не тот специалист, который будет работать за обещания. Поэтому шансы тут – 50 на 50. У Бердыева, я точно знаю, есть пара предложений. Одно из Казани, а второе еще лучше, но я не скажу», - сообщил Червиченко.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2015 07:50
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 11 сентября 2015, 12:31

      Зачем без толку языком молоть и наводить таинственность! Строить из себя всезнающего! Придет время и официально все озвучат! А подкидывать интригу не стоит!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +75

      Pirboy71 > Serjoga 11 сентября 2015, 21:00

      Зенит:)))))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11