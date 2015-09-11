Червиченко: «У Бердыева есть предложение из «Рубина»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко сообщил, что главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев имеет два предложения для продолжения своей карьеры.

«Когда Бердыева из «Рубина» убирали, я слышал о новой группе, которая это делала. Много было смеха. Я удивился, что падение «Рубина» произошло только в этом, а не прошлом году. Бердыев показал всей стране: «Ростов», который стоял на вылет в прошлом году и «Ростов» нынешний – разные команды, нечто другое, из «Запорожца» собрался такой монстр.

А вернется Бердыев или нет, зависит от руководства «Ростова», у которого команда, как табор такой: всем нравится, поют все, но порядка никакого. И если не будет порядка с финансированием, а только обещания, то Бердыев не тот специалист, который будет работать за обещания. Поэтому шансы тут – 50 на 50. У Бердыева, я точно знаю, есть пара предложений. Одно из Казани, а второе еще лучше, но я не скажу», - сообщил Червиченко.