Арустамян: «То, что у Слуцкого нет контракта с РФС, вызывает большие вопросы»

Комментатор «НТВ Плюс» Нобель Арустамян рассказал о своем видении ближайшего будущего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

«Пока в моей голове картина следующая: Леонид Слуцкий, тренер ЦСКА и сборной России, а не наоборот. Но не сомневаюсь, что подписываясь на совмещение, в ЦСКА понимали, что Слуцкий останется только в сборной. Если, конечно, не случится катастрофы в виде невыхода на Евро», – уверен Арустамян.

Комментатор считает, что совмещать два поста Слуцкий будет до окончания финальной части Евро-2016, после чего откажется от работы в клубе.

«По-моему, совмещение будет продлено до конца сезона, только если ЦСКА вдруг не повалится осенью. Слуцкий не бросит команду в середине чемпионата. Поэтому после окончания отбора Евро примут решение о том, что «давайте дальше посовмещаем, тем более, что у сборной до Евро мало матчей». А уже потом, после Евро, Слуцкий, видимо, отправится в сборную. Не допускаю варианта, при котором тренер останется совместителем до ЧМ-2018. Это просто невероятно».

Также Арустамян прокомментировал отсутствие контракта между тренером сборной и РФС.

«Это вызывает большие вопросы. Бонусы бонусами, но зарплату человек получать должен, потому что он работает и работает хорошо».