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    • Арустамян: «То, что у Слуцкого нет контракта с РФС, вызывает большие вопросы»

    Арустамян: «То, что у Слуцкого нет контракта с РФС, вызывает большие вопросы»

    Комментатор «НТВ Плюс» Нобель Арустамян рассказал о своем видении ближайшего будущего главного тренера ЦСКА и сборной России Леонида Слуцкого.

    «Пока в моей голове картина следующая: Леонид Слуцкий, тренер ЦСКА и сборной России, а не наоборот. Но не сомневаюсь, что подписываясь на совмещение, в ЦСКА понимали, что Слуцкий останется только в сборной. Если, конечно, не случится катастрофы в виде невыхода на Евро», – уверен Арустамян.

    Комментатор считает, что совмещать два поста Слуцкий будет до окончания финальной части Евро-2016, после чего откажется от работы в клубе.

    «По-моему, совмещение будет продлено до конца сезона, только если ЦСКА вдруг не повалится осенью. Слуцкий не бросит команду в середине чемпионата. Поэтому после окончания отбора Евро примут решение о том, что «давайте дальше посовмещаем, тем более, что у сборной до Евро мало матчей». А уже потом, после Евро, Слуцкий, видимо, отправится в сборную. Не допускаю варианта, при котором тренер останется совместителем до ЧМ-2018. Это просто невероятно».

    Также Арустамян прокомментировал отсутствие контракта между тренером сборной и РФС.

    «Это вызывает большие вопросы. Бонусы бонусами, но зарплату человек получать должен, потому что он работает и работает хорошо».

    Источник: Sports.ru

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    11.09.2015 00:55
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Fc Bayern Munchen Fan
    1441923027
    Арустамян дебил! Его брали на отбор а продление будет по результату
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    palanik_tyumen
    1441940999
    дебил это ты удот
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    астраханец
    1441949991
    Ну своим можно не платить
    Ответить
    kara-mba
    1441955279
    Как всегда, как свой так сели сверху и потные ноги свесили.
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    ologreds
    1694997200
    numo441979
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