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    Линекер: «Руни может забить за сборную 70 голов»

    Бывший форвард сборной Англии и футбольный эксперт Гари Линекер заявил, что нападающий Уэйн Руни может установить рекордную планку по голам за сборную страны на уровне в 70 мячей.

    «Если он продолжит играть на том же уровне, его нескоро кто-то догонит. Он может забить и 60, и 70 мячей за Англию. Ему только исполняется 30, и пока не видно никого, кто может составить ему реальную конкуренцию.

    Это замечательно достижение для Уэйна, который играл на высоком уровне с тех пор, как в великолепном стиле ворвался в большой футбол», – сказал Линекер.

    Источник: BBC

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    10.09.2015 12:28
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