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    Месси: «Руни – особенный игрок»

    Звезда «Барселоны» Лионель Месси пребывает в восхищении от достижения нападающего «МЮ» Уэйна Руни. Напомним, что в прошедший вторник Руни забил 50-й гол в составе сборной Англии и стал лучшим бомбардиром в истории своей национальной команды, обойдя по этому показателю Бобби Чарльтона.

    «Есть много высококлассных футболистов, но Руни обладает такими исключительными качествами и техническими возможностями, которые делают его особенным, – отмечает Месси. – Для меня он является одним из сильньеших игроков в мире, с которыми я когда-либо встречался на футбольном поле.

    Руни – победитель. Он нацелен на успех, что очень важно для сборной Англии на предстоящем чемпионате Европы».

    Источник: Mirror.co.uk

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    10.09.2015 12:01
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