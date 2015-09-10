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    Слуцкий: «Никогда не обыгрывал Виллаш-Боаша? Но против Семака-то статистика получше»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча восьмого тура РФПЛ с "Зенитом". Наставник армейцев не думает, что его команда получит преимущество из-за дисквалификации Андре Виллаш-Боаша.

    Вы уже размышляете о том, как играть с "Зенитом" в субботу?

    – Конечно. Прозвучал финальный свисток – и вскоре я уже звонил в ЦСКА, узнавал, как дела. Пытаюсь поскорее переключиться. ЦСКА ждет очень важный матч. У нас есть некоторые сложности – не все ребята занимаются в общей группе, кто-то позже вернется из сборных.

    – С Семаком обсуждаете грядущее противостояние? Шутите на эту тему?

    – Еще бы. Ну как не шутить с Семаком. У нас с ним все построено на взаимных подколках. Я даю ему не меньше поводов для шуток, чем он мне.

    – "Зенит" надолго остался без дисквалифицированного Андре Виллаш-Боаша. Как клубу жить без тренера?

    – Виллаш-Боаша не будет только во время проведения матчей. Команду-то по-прежнему готовит он. Не вижу глобальной проблемы для "Зенита" и не думаю, что мы получим серьезное преимущество.

    – Вы когда-нибудь бывали в шкуре Виллаш-Боаша?

    – Меня дисквалифицировали один раз – и на один матч. Прекрасно помню тот случай. Мой ФК "Москва" играл с "Локомотивом". Следующую игру, с "Химками", я смотрел с трибуны.

    - За что вас наказали?

    – Формально – за вмешательство в действия арбитра.

    – Сильно теряется контакт с командой, когда не пускают к бровке?

    – Становится тяжелее. Но та игра сложилась для нас легко, по нашему сценарию – 3:1. Так что я толком не почувствовал.

    – Вы никогда не побеждали Виллаш-Боаша...

    – Ой, я и не считал. Так, Суперкубок мы выигрывали у Спаллетти. Во втором круге сезона-2013/14 "Зенитом" руководил Семак, а Виллаш-Боаш появился чуть позже. Потом было два поражения в чемпионате-2014/15. Да. Получается, не обыгрывал.

    – Еще дважды уступали Боашу, когда он возглавлял "Порту".

    – Ну, в ближайшем матче руководить будет Семак. Давайте рассматривать ситуацию в таком ракурсе. Против него-то наша статистика получше! Ха!

    – Вы для "Зенита" подготовили супербомбардира Дзюбу, который забивает по четыре гола за матч и способен затмить даже Ибрагимовича. Может, зря?

    – Чем лучше будут играть футболисты российской премьер-лиги, тем интереснее станет чемпионат, тем острее соперничество и тем ценнее достижения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.09.2015 11:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +459

      sour12 10 сентября 2015, 19:37

      вот то что он тренировал сборников и за такое время маленькое не стал изобретать ничего нового, а была взята игровая модель цска и теперь некоторые секреты раскрыты..........

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 10 сентября 2015, 12:18

      Все когда-нибудь бывает в первый раз! Надеюсь Слуцкому подфартит и в этом матче! Удачи армейцам! Зенит "сыпется"!

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      Рейтинг: +296

      Raulya 10 сентября 2015, 12:14

      12 обыграеет и Боаша!!!!!

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