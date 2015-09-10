Виллаш-Боаш: «Не думаю, что судьба чемпионства решится в игре с ЦСКА»

Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш накануне матча восьмого тура РФПЛ с ЦСКА рассказал, что даже в случае поражения в предстоящей игре судьба первого места не будет решена.

«Не думаю, что судьба чемпионства решится в этой игре, потому что в РФПЛ ситуация такая, что можно и с шестью поражениями стать чемпионом, как было в прошлом сезоне у нас. В этом сезоне не только мы, но и «Локомотив», и «Спартак», и, конечно, ЦСКА борются за титул. Ничего ещe не решено, и не будет решено после этого матча. Хотя для «Зенита» потенциальное отставание на девять очков — это серьeзно. Не хотелось бы столкнуться с такой ситуацией», - сказал Виллаш - Боаш.