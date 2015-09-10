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    Виллаш-Боаш: «Не думаю, что судьба чемпионства решится в игре с ЦСКА»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш накануне матча восьмого тура РФПЛ с ЦСКА рассказал, что даже в случае поражения в предстоящей игре судьба первого места не будет решена.

    «Не думаю, что судьба чемпионства решится в этой игре, потому что в РФПЛ ситуация такая, что можно и с шестью поражениями стать чемпионом, как было в прошлом сезоне у нас. В этом сезоне не только мы, но и «Локомотив», и «Спартак», и, конечно, ЦСКА борются за титул. Ничего ещe не решено, и не будет решено после этого матча. Хотя для «Зенита» потенциальное отставание на девять очков — это серьeзно. Не хотелось бы столкнуться с такой ситуацией», - сказал Виллаш - Боаш.

    Источник: Чемпионат.ком

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    10.09.2015 11:07
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8

      Нигма 10 сентября 2015, 15:55

      Чемпион ЦСКА и этот скандал бордак в Зените не случайность все задуманно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26744

      slavutiq70 10 сентября 2015, 13:52

      Виллаш-Боаш чемодан вокзал и нахууй во свояси

      0
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